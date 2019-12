JBL Reflect Eternal | le cuffie che sfruttano la luce per ricaricarsi all’infinito

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 dicembre 2019) Lewireless sono una grande comodità. L’assenza di cavi infatti ne semplifica l’uso e ne migliora l’ergonomia, tuttavia introduce anche il problema dell’autonomia. Se passate intere giornate in mobilità infatti difficilmente potrete utilizzarle fino a sera. A meno di non acquistare le nuove JBL. Queste nuoveinfatti si affidano alla tecnologia Exeger Powerfoyle, che consente di sfruttare tanto lasolare quanto quella artificiale per ricaricare le batterie. Il prodotto è stato finanziato sul sito di crowdfunding di IndieGoGo, superando già il 150% della soglia stabilita per l’avvio della produzione, che è quindi ormai garantita. Il prossimo luglio infatti partirà la produzione in volumi, con disponibilità a partire da ottobre 2020, ma lepossono già essere acquistate. Tra l’altro il prezzo attuale è ...

