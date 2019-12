Watchmen, la recensione del finale: ambizione e amore in ogni atomo (Di lunedì 16 dicembre 2019) La recensione del finale di Watchmen: denso e ansiogeno conto alla rovescia, See How They Fly ci conduce verso la conclusione agrodolce della serie più bella dell'anno. Inesorabile come una lancetta sull'orologio dell'Apocalisse, la fine è giunta. L'operazione chirurgica di Damon Lindelof sul mito di Alan Moore è perfettamente riuscita. Il trapianto di spirito è compiuto. Apriamo questa recensione del finale di Watchmen mettendo subito le cose in chiaro: per noi va bene così. Non c'è altro da dire, nient'altro da aggiungere. Questo Watchmen 1x09, è talmente coeso e soddisfacente da non richiedere che la ferita debba essere riaperta. Sì, una ferita. Perché è di questo che parla See How They Fly, meraviglioso conto alla rovescia che porta Watchmen verso il suo finale agrodolce. È di questo ...

