Emma Marrone e Enrico Nigiotti | il botta e risposta hot sui social

Leggi la notizia su comingsoon

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Flirt tra la cantante pugliese ed il cantautore livornese? Il commento su Instagram ha scatenato il gossip.

RaiRadio2 : «Meglio di così non poteva andare. Quando passi attraverso determinate porte non puoi tornare indietro: io sono div… - MarroneEmma : @bennyt9819 @emma_marrone @FRANCY_Savini @FBinfare @paolostella @myqueenisemma @IlPaoloGiordano Ma che brava !!!! ?????? - radiocalabriafm : EMMA MARRONE - UN SOGNO A COSTO ZERO -