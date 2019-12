Valanghe | tre vittime | muore anche una guida alpina in Valle d’Aosta

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Sale a tre il bilancio delleper leche si sono verificate oggi, 15 dicembre. Dopo che una donna è morta travolta da una slavina in Alto Adige e un giovane ha perso la vita in Piemonte mentre sciava con lo snowboard, unaha perso la vita ind’Aosta. Ladi 49 anni, Roberto Ferraris, stava facendo sciapinismo, era parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. L’incidente si è verificato nella zona di punta Fontana Fredda, a circa 2.300 metri di quota, sopra la frazione Cheneil. La donna, di 62 anni, stava effettuando un’escursione a piedi in Alto Adige con le ciaspole assieme ad un’amica che a sua volta è stata travolta dalla valanga di medie dimensioni staccatasi nella zona della stazione a monte dell’impianto di risalita Punta d’Oro-Goldkopf. Riuscita ad emergere, l’amica ha iniziato a ...

