Repubblica | nell’intervallo Gattuso si è fatto sentire dalla squadra

(Di domenica 15 dicembre 2019) Partenza da film dell’orrore definiscequella del Napoli di. Lasubisce senza appello il Parma e non riesce a trovare la serenità per riorganizzarsi. Il pericolo di un avvio in salita era da mettere in preventivo, per il nuovo Napoli, ad appena tre giorni di distanza dal passaggio di consegne sulla panchina. Ma il destino ha obbligatoa fare i conti con una partenza da film dell’orrore, con gli azzurri che dopo una manciata di minuti si sono ritrovati sotto di un gol e con Koulibaly ko, che si èmale nel disperato tentativo di rimediare a un suo precedente svarione e ha lasciato libero Kulusevski. Ma il tecnico calabrese non ha perso la grinta e nell’intervallo ha provato a dare la scossa ai suoi nello spogliatoio, rimandando in campo la stessa formazione spenta del primo tempo per non bocciare nessuno Per il Napoli è stato infatti un ...

