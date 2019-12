Il set di 6 creme marcato Scobuty | per mani a prova di freddo!

Microsoft Japan ha visto un incremento del 40% della produttività lavorando quattro giorni alla settimana : Microsoft Japan ha condotto un esperimento durante l'estate in cui ai dipendenti sono stati concessi congedi speciali retribuiti per cinque venerdì consecutivi, che hanno determinato una maggiore felicità nello staff, mentre la società ha registrato un aumento del 40% della produttività. Tutti hanno vinto, in altre parole, soprattutto considerando che, secondo quanto riferito, i dipendenti non hanno lavorato per più ore durante le loro settimane ...