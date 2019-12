Fiorentina-Inter | Conte | “E’ un periodo in cui stiamo raccogliendo meno di quanto

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ un Antoniopoco soddisfatto quello che ha analizzato il pari dell’contro laai microfoni di Sky Sport: “C’era stata una bella risposta della squadra, meritavamo qualcosa in più anche con la Roma e con il Barcellona. Bisogna cercare di migliorare in tutte le situazione, sia in fase difensiva che in fase offensiva”. I motivi di queste tre partite senza vittoria: “parlando di tutte potenziali vittorie, non penso sia mancato l’impegno e nemla determinazione. Dobbiamo avere pazienza, è un processo di crescita, se pensiamo che possiamo vincere sempre perché ci chiamiamonon siamo ancora in grado di farlo”. “Vediamo il bicchiere mezzo pieno – prosegue-. Gli attaccanti sono sempre gli stessi, abbiamo avuto palle gol ma il loro portiere è stato strepitoso in aldue circostanze. ...

GoalItalia : Conte pensa ad un clamoroso esordio: in #FiorentinaInter potrebbe lanciare Agoumé a centrocampo ???? - acffiorentina : Finale al Franchi, un pari che va stretto ai viola. Fiorentina ?? Inter 1?-1? #ForzaViola ?? #FiorentinaInter - Inter : ??? | MATCH REPORT Una vittoria sfumata in pieno recupero ?? Il racconto di #FiorentinaInter ?? #ForzaInter ???? -