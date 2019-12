Ancona | adesca una 15enne online e prende un aereo per incontrarla | arrestato 30enne

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Lavinia Greci L'uomo, partito dal New Mexico, al suo arrivo in Italia ha trovato i carabinieri che, sul suo cellulare, hanno rinvenuto contenuti pedopornografici. Processato per direttissima ha patteggiato e non potrà rientrare in Italia per i prossimi cinque anni Aveva conosciuto eto la ragazzina in rete: con lei avrebbe scambiato messaggi e forse anche altri contenuti e poi avrebbe deciso di organizzare un incontro, in un luogo dove potessero restare soli. Così ha preso un volo dal New Mexico, negli Stati Uniti, e ha raggiunto la provincia di, per vedere lache aveva attirato su internet. Ma al suo arrivo in Italia, ad aspettarlo, non ha trovato l'adolescente ma i carabinieri, che lo hannopoco dopo. Il materiale pedopornografico È accaduto venerdì, quando unstatunitense ha raggiunto la città dorica per vedere di persona la ragazzina ...

