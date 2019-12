Per Cacciari le sardine devono incontrare i partiti

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) "A differenza di quello che sono stati i movimenti che poi hanno dato vita ai Cinque Stelle le '' sembrerebbero chiaramente orientate ma è chiaro che questa può essere la sua forza come la sua debolezza. I pentastellati, per la stragrande maggioranza non hanno niente a che fare con la destra o il centrodestra ma a tenerli uniti era l'anti-berlusconismo anche se avevano una impostazione molto più 'prendi-tutto'. Questo movimento sembra più simile a quelli di impostazione politica dello scorso decennio". Così all'AGI commentando la manifestazione delle '' in corso a Roma il professor Massimo. L'incontro con ipolitici è quindi, secondo, da "auspicarsi se vogliono sopravvivere". "Il rischio diversamente è quello di sprecare un sacco di risorse - ha infine concluso - sia da una parte (quella dei manifestanti, ndr), che ...

