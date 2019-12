Giuntoli | “Mi aspetto un Napoli aggressivo che abbia voglia di comandare la partita”

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Poco prima di-Parma ai microfoni di Sky ha parlato il direttore sportivo delCristiano. Si è chiuso un ciclo, con l’esonero di Ancelotti. Cosa resta? Rimpianto? “Resta un grande dispiacere per un grande allenatore e una grande persona che ci ha dato tanto fuori e dentro il campo” Gattuso ha avuto pochi giorni per incidere, ma cosa l’ha colpita di più? “Rino si vede che ha fatto un percorso sia in categorie inferiori che con giovani. E’ un ragazzo che nonostante la giovane età ha una grande personalità che forse deriva dal passato di grande calciatore. E’ già un grande conoscitore del mestiere”. Chesi aspetta di vedere stasera? “Unchedila partita, che si imponga e ottenga la vittoria” In questi giorni è stata molto forte la presenza del presidente. Ha ...

