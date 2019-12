Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sono 23 le partite che ha a disposizione Rinoper centrare l’obiettivo del quarto posto e dell’accessoChampionsper la prossima stagione. Il Corriere dello Sport racconta che il nuovo tecnico del Napoli ha detto: “Io cici. Non è un obiettivo facile da centrare. Finora, in 15 anni, solo 4 squadre e 3 allenatori sono riusciti a qualificarsi per la Champions quando avevano un distacco di 8 punti dal quarto posto. Il Milan di Allegri nella stagione 2012-13, dopo 13 partite, era a meno 12. L’anno scorso, l’Atalanta di Gasperini era a meno 9 dopo 9 giornate. Nel 2015-16 la Juve di Allegri era a meno 9decima giornata. Infine, nel 2010-11, l’Udinese di Guidolin era a meno 817 partita di campionato. L'articolo: “Io cicivoi” sembra essere il ...

napolista : CorSport: #Gattuso alla squadra: “Io ci credo e penso ci crediate anche voi” Il tecnico ha a disposizione 23 parti… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Secondo #gds #CorSport e #Tuttosport il primo #Napoli di #Gattuso sarà con il 4-3-3 e davanti ci saranno #Insigne #Callejon… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: Vigilia in ritiro per il #Napoli. Oggi il debutto di #Gattuso che ha la missione di recuperare 8 punti ed entrare nella cor… -