Xbox Series X rivelata ai The Game Awards | Microsoft svela alcune caratteristiche tecniche

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha offerto al mondo il primo sguardo alla prossimadurante i The. Si chiamaX ed è in arrivo per le vacanze natalizie del 2020.Il sistema sembra più una tower PC che una console tradizionale. Si sviluppa più verticale che in orizzontale. Prima di oggi, Project Scarlett era il nome in codice della macchina. Il boss diPhil Spencer ha dichiarato aSpot che la macchina ha una grande ventola che spinge il calore verso la parte superiore della console, il che ha lo scopo di rendere la macchina il più silenziosa possibile. Il controller sembra quasi esattamente un padOne, ma include un pulsante Share nel mezzo.Leggi altro...

SPIKEDEEJAY : Buongiorno ?? Nome un po’ di merda (per un cambio generazionale mi aspettavo qualcosa di più cool: Scarlett sarebbe… - Eurogamer_it : Ecco alcune caratteristiche tecniche di #XboxSeriesX. - tgo_thepunisher : RT @XboxPowerBrasil: Xbox Series X é o nome do novo e poderoso console da Microsoft. Power Your Dreams!! -