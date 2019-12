Thiago Motta abbraccia Ranieri | «Mi fa piacere affrontarlo»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il tecnico del Genoaaffronterà per la prima volta l’ex allenatore, ora sulla panchina della Sampdoriariabbraccerà Claudiodurante il derby tra Genoa e Sampdoria. Avversari in campo, amici fuori. I due hanno condiviso una brevissima esperienza all’Inter. «Ho avuto tanti mister in carriera, maè un grandissimo allenatore eda collega mi fa molto. Ho solo belle parole per lui perché ha dimostrato il valore con i risultati. Poi come uomo è rispettoso ed elegante», ha concluso il tecnico rossoblù. Leggi su Calcionews24.com

