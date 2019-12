Stramaccioni | colpo di scena | «Voglio tornare in Iran»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)didell’ex tecnico dell’Inter: «in, discorso aperto con l’Esteghlal» “Alcuni giocatori non sono stati pagati e abbiamo scioperato 2 giorni. Io ho un contratto diverso, ma da tempo le banche segnalavano irregolarità nei pagamenti, anche perché l’è soggetto a sanzioni internazionali. Malgrado tre alert condivisi con la Fifa e le varie rassicurazioni del club, il 6 dicembre sono stato costretto ad annullare il contratto per giusta causa” Io penso solo al match con lo Shahin Bushehr che si doveva giocare domani (oggi, ndr) ma per questioni di ordine pubblico è stato rimandato a sabato. Dopo questo caos la squadra ha accusato un contracpagato col pari di lunedì. Se anche si sbloccassero i problemi politici e finanziari per poter firmare il nuovo contratto, temo che manchino i tempi per essere in panchina, ma ...

