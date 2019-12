Pittore ucciso con un pugno a largo Preneste per un rimprovero, 18enne condannato a 5 anni (Di venerdì 13 dicembre 2019) È stato condannato a cinque anni di reclusione Mohammed Aziz Jelassi, il ragazzo di diciotto anni che la sera del 17 marzo ha ucciso con un pugno il Pittore Umberto Ranieri a largo Preneste. Dopo un periodo passato in carcere, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Per individuarlo, ci vollero tre mesi di indagini.

