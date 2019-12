Panico nel Napoletano | litiga con il nipote e gli spara addosso | “Voleva ammazzarmi”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Anastasia (Na) –col, gliun colpo di pistola ma non lo colpisce. I carabinieri si precipitano sul posto e lo arrestano per tentato omicidio. È un 51enne residente nella provincia di Vercelli, già noto alle forze dell’ordine, la persona sottoposta a fermo per tentato omicidio. Ad eseguire la misura i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello di Cisterna. Il 7 dicembre scorso l’arrestato ha discusso animatamente con il– un 31enne di Sant’Anastasia – e si è presentato fuori la porta della sua abitazione. Quando l’ha visto ha estratto una pistola e puntandola contro il 31enne ha esploso un colpo: il proiettile non è andato a segno e ha colpito il portone di ingresso. È poi fuggitondo altri due colpi in aria. Grazie alle dichiarazioni della vittima e all’analisi delle ...

