Ilary Blasi | davvero una brutta sorpresa La sua faccia sconsolata dice tutto | foto

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nei giorni scorsi la bellaha rilasciato una lunga intervista al settimanale F in cui ha parlato del suo futuro e chiarito le voci su una sua crisi con Francesco Totti. “Perché sono anni che dicono che io e Francesco siamo in crisi? Perché siamo schivi – ha spiegato – A volte i paparazzi sono così disperati che ci pregano di darci un bacio. Non abbiamo mai voluto, io mi vergogno, non amiamo le effusioni in pubblico”. “Ma quest’estate, in barca, abbiamo fatto un’eccezione – ha continuato-. Con noi c’erano i nostri amici che ci hanno tenuto il gioco: appena vedevano igrafi si nascondevano e ci davano il tempo: ‘Tre, due, uno, bacio’. È stato divertente. Ma non è che l’amore lo dimostri baciandoti. Ne ho viste tante di coppie fare effusioni e poi lasciarsi”. (Continua dopo la) In questo momentoè lontana dalla tv per occuparsi della famiglia. ...

marcorigo82 : RT @tweetnewsit: Ilary Blasi torna a parlare del Tributo a Nadia Toffa: 'Ecco perchè non ero presente' - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Ilary Blasi torna a parlare del Tributo a Nadia Toffa: 'Ecco perchè non ero presente' - SilviaCantoia : RT @tweetnewsit: Ilary Blasi torna a parlare del Tributo a Nadia Toffa: 'Ecco perchè non ero presente' -