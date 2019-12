Fridays for future | Greta Thunberg arriva a Torino | in piazza con i giovani piemontesi

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non importano la prima neve e lo sciopero dei mezzi pubblici. Idel movimentoforsono pronti a scendere inper accogliere. La giovane attivista svedese, di ritorno dalla Cop 25 di Madrid, ha deciso all’ultimo di venire in Italia per raggiungere i ragazzi torinesi per lo sciopero del venerdì contro la decisione della Regione di bocciare la dichiarazione di emergenza climatica proposta dal capogruppo di Luv (Liberi uguali verdi). Visualizza questo post su Instagram ‪This Friday 13th I’m looking forward to joining the climate strike in, Italy on my way back home! See you atCastello,15.00! #for#climatestrike #schoolstrike4climate @forforitalia Un post condiviso da(@) in data: 11 Dic 2019 alle ore 10:01 PST ...

mantovanimg : @Marco_Samp Greta Thunberg quando arriverà a Torino il 13 dicembre per Fridays for Future sarà in maniche corte ? - AlessandroCenti : Parlano dei salotti bene della City e ci dicono che è la Gran Bretagna , parlano della Prima della Scala e ci dicon… - Noodles2506 : @FridayForFuture Passender Artikel im Cicero: -