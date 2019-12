Elezioni Regno Unico | i ‘leave’ hanno vinto ancora E anche i mercati festeggiano

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Adesso, se ne andranno. Gli alibi per il tira e molla sono finiti, l’illusione che i ‘remain‘ usciti sconfitti 40 mesi or sono fossero diventati maggioranza nel Paese reale è svanita: il voto britannico è stato l’equivalente di un secondo referendum e i ‘leave’ l’in modo travolgente, non di misura; Boris Johnson l’hain modo travolgente. “Pare una grande vittoria”, twitta con insolita cautela Donald Trump, che tifava per “l’amico Boris” (e che tifa Brexit, perché la disunione dei partner fa l’America più grande). In realtà, è davvero una grande vittoria. In attesa dei risultati definitivi, si profila per i conservatori il miglior risultato dal 1986, quando la premier era Margaret Thatcher; e per i laburisti il peggiore dei tempi moderni, addirittura dal 1935. Johnson il rozzo porta a Westminster decine di ...

