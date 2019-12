Destiny 2 | la Stagione dell' Alba svela che ne è stato di un ex cattivo del gioco

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il nuovo aggiornamento di2 ha portato con sé non solo la, maanche il destino di un exdel. Se ancora non avete giocato all'espansione pubblicata nel 2018 allora fate attenzione poiché possono essere presenti possibili spoiler.Uldren Sov, il giovane Principe degli Insonni ècolui che nell'ultima espansione ha ucciso Cayde-6. Dopo esserucciso a sua volta, sembra che siaresuscitato. Dopo essercolpito alla testa infatti, Uldren èrianimato nella forma di un Guardiano.Nella tradizione di, quando un guardiano viene riportato in vita in questo modo, non conserva alcun ricordoa sua vita precedente. In questo modo Uldren si sveglia senza avere piena coscienza di cosa ha fatto. A quanto pare Uldren ora vive in un container arrugginito lontano dagli altri. "Gli altri guardiani sono una fonte ...

