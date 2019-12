Bologna | inciampa durante la battuta di caccia | dal fucile parte un colpo | morto

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Incidente dimortale in località Marmorta, a Molinella, in provincia di. Un pensionato di 81 anni, originario di Rimini, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, impugnando ilcarico sarebbeto facendo così partire ilfatale. Iltore era solo al momento dell’incidente.

gibergae1 : BOLOGNA, INCIAMPA E GLI PARTE UN COLPO DI FUCILE: MORTO CACCIATORE. Evviva! Fagiani, lepri e altri 200 tipi di ani… - Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Bologna, inciampa e gli parte un colpo di fucile: morto cacciatore #Bologna - MediasetTgcom24 : Bologna, inciampa e gli parte un colpo di fucile: morto cacciatore #Bologna -