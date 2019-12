174 comuni di tutto il mondo aggrediti da attacchi ransomware

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nel 2019 ben 174presenti in diverse aree delsono stati oggetto diandati a buon fine. Il dato si deve a un’attenta analisi della società di sicurezza Kaspersky, che come ogni anno in questo periodo redige il suo “Security Bulletin: Story of the Year“. Ma cos’è esattamente un attacco “”? Si tratta di un’azione di attacco informatico basata su un codice maligno che consente di tenere un “ostaggio” un dispositivo. In pratica alle vittime viene richiesto un riscatto per ottenere nuovamente accesso a dati o database. In alcuni casi i pirati informatici bloccano i sistemi, in altri si limitano a cifrare porzioni degli hard disk. Nell’ultimo anno almeno 174 istituzioni comunali e oltre 3.000 organizzazioni collegate sono state prese di mira da, con un aumento del 60% rispetto ...

