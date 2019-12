Voleva laurearsi a 9 anni ma c’è stato un inghippo

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Si dice che Una laurea e un caffè non si deve rifiutare mai. In questo caso c’è chi il pezzo di carta lo. Perché era ed è un bambino prodigio. Di appena nove. E questa laurea stava per ottenerla. Ma è accaduto un problema. I bambini prodigio possono avere anche genitori in grado di fare prodigiosi capricci. Di Laurent Simons, 9, avevamo parlato un mese fa, dando la notizia che conseguendo a dicembre la laurea in ingegneria elettronica presso la Eindhoven University of Technology (TUE), nei Paesi Bassi (corso complesso anche per studenti di età media), sarebbe diventato il più giovane laureato del mondo. Record. Ma Simons ha lasciato il suo corso. Il motivo: una disputa sulla data. L’università, dopo aver considerato il numero di esami che Simons dovrebbe ancora sostenere, gli ha consigliato di terminare i suoi studi entro la metà del 2020, invece che alla fine di ...

infoitestero : Voleva laurearsi a 9 anni, i prof glielo impediscono: bimbo prodigio lascia università per protesta - zazoomblog : Voleva laurearsi a 9 anni i prof glielo impediscono: bimbo prodigio lascia università per protesta - #Voleva… - zazoomblog : Voleva laurearsi a 9 anni i prof glielo impediscono: bimbo prodigio lascia università per protesta - #Voleva… -