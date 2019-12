Leggi la notizia su notizie

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Una ragazza di soli 17 anni è morta dopo essere stata stuprata ininterrottamente per ore dal suo fidanzato e da un gruppo di suoi amici. Dopo gli abusi, le hanno cosparso il corpo di benzina e le hanno dato fuoco. L’adolescente ha riportato ustioni sul 90% del suo corpo. Per lei non c’è stato niente da fare. I fatti si sono svolti a Shantirbazar, Tripura meridionale, India orientale. Tutto sarebbe successo perchè ladiera. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa. Appena si sono resi conto della gravità della situazione, infatti, hanno chiamato la polizia e portato la 17enne in ospedale. I medici hannoil possibile per aiutare la giovane, ma purle condizioni in cui versava la ragazza eranogravi. Alla base di tutto, secondo quanto dichiarato dalla famiglia della vittima, c’era laofferta per il matrimonio, ...

notizieit : Violenta e uccide la fidanzata: la dote di nozze era troppo bassa -