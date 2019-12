Trentino-Alto Adige | via libera a indennità | tfr e pensione integrativa per i sindaci

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Aumenta il costo della politica nella Regione autonoma. Il consiglio regionale, riunito a Trento, ha approvato una serie di norme che, aggiunte all’aumento del 7 per cento delledeideciso un mese fa, portano a una lievitazione di circa 20 milioni di euro in cinque anni della spesa per la rappresentanza amministrativa. I tempi in cui i costi della politica dovevano essere ridimensionati sembrano ormai passati, almeno nelle vallate fra Trento e Bolzano. Da tener presente che il 3 maggio 2020 ci saranno le elezioni amministrative, con il rinnovo dei consigli comunali in buona parte dei municipi e quindi le norme fanno parte di un pacchetto che va incontro alle richieste degli stessi primi cittadini uscenti. In consiglio regionale ha votato a favore la maggioranza, trainata da Sudtiroler Volkspartei e Lega, con 36 consensi. I voti contrari ...

nopark94 : RT @bellalilli16: Dobbiaco, Trentino Alto Adige. Nottata bianca dopo la grande nevicata del 12/13 novembre. - Sari_Friends : RT @bellalilli16: Dobbiaco, Trentino Alto Adige. Nottata bianca dopo la grande nevicata del 12/13 novembre. - AgenziaOpinione : CNA Trentino Alto Adige * Sconto in fattura: « parziale dietrofront del Governo, Reintrodotto con un emendamento al… -