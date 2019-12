“No” Uomini e Donne | la risposta di Giulio Raselli a Maria De Filippi spiazza il pubblico

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo la scelta di Giulia Quattrociocche, al trono classico è arrivata una nuova tronista. Si chiama Sara, ha 28 anni e di mestiere fa l’assistente di volo. Ma le anticipazioni sulla nuova puntata sono più che altro concentrate su. La sua scelta dovrebbe essere imminente ma, a quanto pare, il tronista è ancora in alto mare. E anche “nei guai” con le sue due corteggiatrici, Giulia e Giovanna. Quest’ultima sembra infatti arrivata al limite, è stanca dei continui tira e molla con lui. Dopo la scorsa puntata i due hanno chiarito nel parcheggio degli studi, ma poco dopo Giovanna ha mandato un messaggio alla redazione spiegando di non voler organizzare nulla perperché intenzionata a pensare di più a sé stessa.ha raggiunto Giovanna a casa sua e anche se l’esterna è cominciata nel migliore dei modi, la corteggiatrice ha poi iniziato a essere un po’ distaccata ...

