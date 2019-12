Manovra | c’è il via libera della commissione Bilancio dopo 14 ore di maratona notturna

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Viadel Senato allauna lungadurata quasi 14 ore i senatori hanno votato il mandato al relatore: il testo passerà all’esame dell’Aula. Secondo il timing fissato al momento, l’approdolegge diin Assemblea è previsto per oggi e l’ok di Palazzo Madama per domani (venerdì) ma sarà una conferenza dei capigruppo a definire il calendario dei lavori e non è escluso un rinvio. L'articolo, c’è il via14 ore diproviene da Il Fatto Quotidiano.

francescacheeks : Finalmente le atlete italiane sono considerate e possono diventare sportive professioniste. Siamo nel 2019 ma ancor… - borghi_claudio : Intanto piovono altri 'baggheddi' di emendamenti di maggioranza alla manovra. Piogge di cretinate senza ormai più l… - fattoquotidiano : Manovra, arriva il pacchetto di modifiche dei relatori: addio alle finte prime case, una sola a famiglia. C’è anche… -