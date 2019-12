Kendall Jenner rivede Harry Style ad una cena particolare

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roberta Damiata Una delle ex coppie più amate si è riunita per una sera grazie al "Late Show" si tratta di. Cupido scoccherà ancora la sua freccia?, il cui secondo album da solista "Fine Line" è in uscito oggi in tutto il mondo, è stato ospite di “The Late Late Show”, cantando il brano “Adore you”, facendo monologhi e scenette ma soprattutto incontrando la sua exper unamoltoha infatti sfidatoad un gioco molto“Spill your Guts o Fill Your Guts” in cui i due si ponevano domande personali, se non rispondevano o non erano sinceri dovevano mangiare qualsiasi cibo disgustoso presente sul tavolo della sfida. Disgustoso è dir poco, perché sul tavolo c’erano tante ciotole che contenevano, sperma di merluzzo, testicoli di toro, un pastrami di lingua di maiale, formiche, scarafaggi e ...

Irene07598795 : RT @cucchiaia: Harry Styles: *mangia lo sperma di merluzzo* Kendall Jenner: “Perché lo tieni in bocca? INGOIALO” Harry: ....... Kendall: ..… - nataliacostaa_ : La Diosa de Kendall Jenner - punkrovcks : RT @mediohermana: Sarò pure impopolare ma Kendall Jenner mi sta proprio sul cazzo. -