Impossibile non aggiornare a iOS 13 3 | grave falla senza download

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dalla giornata di martedì iOS 13.3 è stato rilasciato da Apple. Sono in molti, magari, a non averne effettuato ancora ilsolo per pigrizia o per mancanza di tempo. Eppure il consiglio odierno e quasi perentorio è quello di procedere quanto prima all'installazione del pacchetto. Il tutto per rimediare ad unadi sicurezza riconosciuta pure da Cupertino. Chi non aggiornerà il proprio iPhone a iOS 13.3., sarà esposto ad un bug per il quale il melafonino potrebbe essere bloccato da remoto, via AirDrop. La scoperta della vulnerabilità è stata opera del ricercatore di sicurezza Kishan Bagaria: l'esperto ha provveduto ad effettuare una serie di test che hanno dimostrato appunto la gravità della minaccia e proprio per questo motivo l'ideale sarebbe procedere all'update ufficiale quanto prima. La(risolta solo con iOS 13.3) funziona in questo modo: qualunque ...

mariocalabresi : Il tempo non sempre passa invano e l’impossibile diventa possibile. E ogni volta mi commuove #PiazzaFontana… - raistolo : @InfoCanini Nel voto remoto non può essere garantita la segretezza, con nessuna tecnologia, perché è proprio logica… - lorenzojova : @SandroVeronesi ho provato di tutto Sandro, sembra impossibile, e le grandi aziende di internet (google, facebook,… -