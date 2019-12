Il Cloud PBX di NFON in centralino virtuale rivoluzionario di semplice implementazione

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’avvento del servizio di centraliniPBX distribuito da, unico provider paneuropeo del servizio, propone l’erogazione di sistemi di comunicazione aziendale basati unicamente sul. IlPBX è costantemente sempre più diffuso in tutto il mondo, sovrastando inevitabilmente il mercato ormai obsoleto dei centralini tradizionali. Ma perché? Cosa spinge un’azienda a rivolgersi ae a rivoluzionare completamente il concetto di comunicazione aziendale interna ed esterna? Con la fruizione del servizio diPBX le aziende sono innanzitutto finalmente sollevate dalle ingenti spese di gestione eddell’hardware, necessario unicamente se si adotta untradizionale. IlPBX infatti non richiede alcuna installazione iniziale, basterà collegarsi alla rete internet esi occuperà di tutto il resto. Ildi ...

