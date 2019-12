Elezioni Inghilterra | exit poll | Johnson ampiamente in vantaggio

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Stando alla diffusione del primorelativo alledell’del 2019, Borisavrebbe un’assai ampia maggioranza per tornare al governo e procedere con la Br. A lui spetterebbero infatti 368 seggi a fronte dei 326 necessari per vincere contro i soli 191 dei laburisti.2019:Tra gli altri partiti della Camera, la SNP scozzese ne avrebbe 55, i liberaldemocratici 13, gli irlandesi 19, i verdi 1 e il BrParty nessuno. Se i risultati dovessero essere confermati, si tratterebbe del miglior risultato dei conservatori dal 1986. Il peggiore invece per Corbyn nei tempi moderni, ben lontano dal successo ottenuto nel 1983 dal Labour Party. Questo avrebbe infatti perso 71 seggi rispetto alle precedenti, a fronte dei 51 guadagnati da. Il commento diImmediata la reazione del, secondo gli...

