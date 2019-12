Da Mogherini a Borrell | i progressi dell' incarico più complesso d' Europa

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il mandato di Federica, Alto Rappresentante’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza (HRVP), si è concluso con la conferma definitiva da partea Commissione di Ursula von der Leyen. Il suo successore, lo spagnolo Josep, che è ampiamente considerato un peso massimo politico, dovrà ora affrontare le sfide di questa posizione.Cinque anni fa era stato Matteo Renzi a guidare il suo collega del Partito Democratico, dopo soli nove mesi alla Farnesina, al più alto ufficio estero europeo. Lo stesso Renzi ha stabilito nel febbraio di quest’anno che l’effetto diin questa posizione era stato “purtroppo vicino allo zero in quasi tutti i dossier importanti”. Questo capriccioso giudizio trascura completamente le difficili condizioni quadro che questa posizione comporta - compresa la ...

