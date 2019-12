Come rimanere motivati per allenarsi quando fa freddo

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Con l'abbigiamento giustoFate un programmaNon avete voglia di uscire? Allenatevi in casaSconfiggete il winter bluesTrovate un partnerCambiate esercizie buio non è certo la combinazione che invoglia a mantnersi in forma per tutto l’inverno. Eppure tra pranzi e cenoni delle feste e buoni propositi per l’anno nuovo,in questa stagione deve diventare un impegno da non tradire. Ciò che serve è la giusta motivazione e qualche trucco per rendere alla nostra mente e al nostro corpo la fatica più sopportabile e soprattutto gratificante. “Trascinarsi” in palestra dopo l’ufficio o uscire dal piumone alla mattina presto per andare a fare una corsa, non è certo così semplicefarlo a giugno o a luglio. Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: l’importante non è cosa o dove si fa, ma è essere attivi, è avere la predisposizione a ricevere energia ...

MarcoC07987159 : @gualtierieurope @CarloCalenda Lavorate, per così dire, solo per rimanere dove siete più a lungo possibile, dell'It… - BorderKeroro : RT @LanciottiDavid: @Mov5Stelle @FilippoScerra CAZZATE! che sono l'unica virtù di gente vile come voi, nel 2012 il MES muoveva i primi sbia… - EXOwithSalmon : La faccia fiera di Jongin che guarda Junmyeon mentre parla ma come fa a rimanere serio sto leader -