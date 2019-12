Calabria | bene ripensamento Raggi su Ztl | ma serve ancora di più

Leggi la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “Lo stop durante le feste natalizie al prolungamento dell’orario Ztl al Centro di Roma e’, per una volta, il buon esito dell’ascolto delle istanze degli esercenti dopo l’ennesima iniziativa improvvida dell’amministrazione grillina. Questo pero’ non esime il M5S da responsabilita’ politiche molto chiare sulle criticita’ dell’area”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia, Annagrazia. “Dalla fermata metro Barberinichiusa dopo mesi fino alla totale mancanza di decoro, il Centro di Roma vive notevoli criticita’ che, inevitabilmente, hanno un impatto negativo anche sulle attivita’ commerciali. Continuiamo percio’ ad auspicare che il sindacoe la sua Giunta levino quanto prima il disturbo per consentire un vero rilancio della capitale d’Italia”, conclude ...

