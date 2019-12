Amore karmico: come si riconosce l’anima gemella? (Di giovedì 12 dicembre 2019) Molto più che un colpo di fulmine. È un incontro raro e corrisponde quasi ad un ritrovamento: avete mai sentito parlare dell’incontro karmico? Vi è mai capitato di incontrare una persona e avere l’impressione di conoscerla da tutta la vita, senza mai averla vista prima? Di provare una forte emozione e una serie di connessioni sensoriali già dal primo incontro? Senza avvertire imbarazzi, senza domandarvi chi sia davvero, travolti semplicemente dalla sensazione di sapere già tutto di lei? Probabilmente la risposta è no, perché l’incontro karmico è rarissimo. Ma se avrete la fortuna di imbattervi in questa situazione, è bene che sappiate riconoscerla… Perché potreste aver ritrovato la vostra anima gemella. Incontro karmico: l’importanza di ritrovare il vero Amore Non potrebbe essere niente di più lontano dal classico ‘primo incontro’. ...

Leggi la notizia su velvetgossip

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Amore karmico