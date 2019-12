Pechino Express 2020 | il ritiro anticipato di Asia Argento

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sembra sia durata solo una settimana l’avventura di. Il programma andrà in onda a febbraio su Rai2, ma è stato già registrato. L’attrice insieme a Vera Gemma ( figlia dell’attore Giuliano Gemma) costituiva la coppia delle Figlie d’arte , maha dovuto dare forfait dopo un grave infortunio alla gamba sinistra in Thailandia. Lo riporta il settimanale Chi allegando le foto diall’uscita di un ristorante romano con tanto di stampella e un vistoso tutore alla gamba. Per Vera Gemma però l’avventura non si è interrotta con l’uscita di scena di. Vera infatti ha continuato la gara con Gennaro Lillio (eliminato la prima puntata insieme al compagno Luciano Punzo) arrivando quasi alla fine del programma., chi sono le 10 coppie Questo infortunio spiega anche un piccolo mistero lasciato in ...

