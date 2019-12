Lewis Capaldi sarà ospite al festival di Sanremo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) E’ il ventitreenne artista scozzese il primoannunciato della prossima edizione di. Lo confermano fonti della Rai. Il suo album di debutto Divinely Uninspired to a Hellish Extent è il più venduto dell’anno in Gran Bretagna. Si scaldano i motori della macchina organizzativa del prossimodi, checondotto da Amadeus. … L'articoloaldiproviene da www.meteoweek.com.

