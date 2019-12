Le classifiche di Champions League dopo le partite del 10 dicembre 2019

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lediledel 10Arrivano i primi verdetti per laora che siamo a metà dell’ultima giornata delledei gironi. Fra le italiane, il Napoli ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale come seconda del girone dietro al Liverpool. Niente da fare invece per l’Inter, chela sconfitta con il Barcelona di martedì deve accontentarsi del terzo posto che vale l’ingresso in Europea. Passa agli ottavi, invece, il Borussia Dortmund. Passano il turno anche Leipzig, Lione, Valencia e Chelsea, mentre continueranno l’avventura in Europaanche Ajax, Benfica e Salisburgo., le italiane in campo stasera Questa sera scenderanno in campo anche Atalanta e Juventus: alla Dea non basterà vincere contro lo Shaktar per andare agli ottavi, servirà anche che ...

LS_EnricoFermi : - CULTURA. Effetto Elena Ferrante: dopo l' 'Amica Geniale' in vetta alle classifiche tante altre autrici italiane.… - CalcioNews24 : Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time - zazoomnews : Risultati Champions League: clamorosa eliminazione dell’Ajax Lione ok con il brivido le classifiche aggiornate -… -