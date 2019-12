Windows 10 November Update: disponibile la build 18363.535 (Di martedì 10 dicembre 2019) È da poco disponibile un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti con a bordo Windows 10 November 2019 Update: stiamo parlando della build 18363.535. NOTA: per coloro che utilizzano Windows 10 May 2019 Update è disponibile la build 18362.535 che contiene gli stessi miglioramenti. Changelog Addresses an issue that might cause error 0x3B in cldflt.sys on some devices. Addresses an issue that might prevent you from creating a local user account using the Input Method Editor (IME) for Chinese, Japanese, or Korean languages. This issue occurs when setting up a new Windows device during the Out of Box Experience (OOBE). Security Updates to Windows Virtualization, Windows Kernel, the Microsoft Scripting Engine, and Windows Server. Download Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB4530684 e per installarlo è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza > ...

