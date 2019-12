PlayStation VR | tutte le info su caratteristiche | accessori e prezzi

optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Uscita nel 2016, laVR rimane ancora oggi l’unica console di gioco con realtà virtuale, un dispositivo in grado di regalare emozioni forti e un’esperienza di gioco davvero immersiva. Si tratta di un visore compatibile con PS4, tuttavia è necessario installare alcunicome laCamera e i controller specifici per la realtà virtuale, collegando tutti i device alla PS4. Vediamo come funzionaVR, quanto costa, quali sono i giochi disponibili e i migliorida acquistare. Che cos’è laVR:tecnicheVR è un visore per la realtà virtuale di ultima generazione, un dispositivo compatibile conle versioni della console PS4, in grado di assicurare un’esperienza di gioco iperrealistica. Si tratta di una tecnologia innovativa, una vera e propria scommessa per la Sony, tra i marchi all’avanguardia ...

