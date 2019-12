Lo straziante addio di mamma orca al cucciolo morto in mare

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Valentina Dardari Adesso a preoccupare è il deperimento delle quattro orche rimaste che ancora non hanno abbandonato il porto di Genova. Importante sarà l’autopsia sul corpo del piccolo Sempre sotto stretto monitoraggio le quattro orche che ancora non hanno lasciato il porto di Genova.tra venerdì e sabato è riuscita a direal suopresumibilmente giovedì cinque dicembre, per cause anche da accertare. Solo una volta eseguita l’autopsia gli studiosi riusciranno a dare qualche risposta.ha sorretto il corpo senza vita del suoper diversi giorni, cercando invano di farlo respirare e riportarlo in vita. Alla fine però si è dovuta arrendere e direal suo. L'dineldi Genova Gli esperti dell’Acquario di Genova e la Guardia Costiera hanno seguito ogni attimo, dall’arrivo del ...

