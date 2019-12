Live Non è la D' Urso | Asia Argento | lite in diretta con Giuseppe Cruciani sul caso

Live Non è la D’Urso - arriva la “Barbie napoletana” : “Ho dato solo un po’ di volume alle labbra - il resto è tutto naturale”. Il chirurgo : “Si è fatta un camion di ialuronico” : Dopo il Ken umano di Civitavecchia, ci mancava soltanto la “Barbie napoletana”. Ora i salotti di Barbara d’Urso hanno sdoganato pure Marianna, una 26enne “tale e quale” alla bambola fashion. Bionda, lineamenti perfetti, capelli lucenti: “Sono nata così”, ha provato ad assicurare lei nello studio di “Live – Non è la d’Urso”. Eppure basta mettere a confronto il volto di Marianna da più piccola con quello di adesso per vedere delle ...

Live Non è la d’Urso - Daniele Interrante fa infuriare Deianira : “Idiota!” : Daniele Interrante a Live di Barbara d’Urso ironizza su Deianira Marzano, che reagisce male Ieri sera a Live Non è la d’Urso ampio spazio è stato dedicato alla chirurgia estetica. Tanti gli ospiti invitati in studio da Barbara d’Urso a parlare di questo argomento, tra i quali Daniele Interrante. Ed è stato proprio quest’ultimo ad aver fatto molto parlare in queste ore sui social per via di una battuta al veleno su ...

Live Non è la d’Urso - Patty Pravo : “Mia nonna morta apre tutti gli armadi di casa e fa gli scherzi” : La Patty Pravo che non ti aspetti a “Live – Non è la d’Urso”. Durante l’intervista andata in onda ieri su Canale 5, la celebre artista ha confessato di convivere in casa con il fantasma dell’adorata nonna. “Un giorno ho visto il mio assistente correre giù dal piano di sopra di casa mia impazzito senza salutare – ha raccontato Quindi sono salita a vedere e c’erano tutti gli armadi aperti e tutti i cappelli per terra. Era stata ...

Live-Non è la D'Urso - si ripete il miracolo di Barbara : share alle stelle - brindisi a Mediaset : Live. Prima serata. Show del lunedì. E il miracolo di Cologno Monzese si ripete: ai piani alti del Biscione si brinda per gli ascolti di Live-Non è la d’Urso, che conquista picchi del 23% di share superando 3,5 milioni di telespettatori. Una bella iniezione di share per Canale 5 che punta sulla sera

Live – Non è la D’Urso - Barbara scambia Chiara Nasti per Chiara Biasi : «Non ho capito niente». L’influencer : «Sicuramente non si confonderanno per il bonifico» – Video : Barbara D'urso Scambio d’identità a Live – Non è la D’Urso. Ieri sera nel talk di Canale5 è stata affrontata la polemica che ha riguardato l’influencer Chiara Biasi, finita in un polverone social per una frase pronunciata durante uno scherzo de Le Iene (“Io per 80mila euro manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli”). In studio – tra gli opinionisti – è presente un’altra influencer, ...

Live Non è la D’Urso - Giuseppe Cruciani contro Asia Argento : “Potevi dire di no alla violenza”. Lei perde la pazienza : “Come faccio se uno mi apre le gambe?” : Nell’ultima puntata di Live non è la D’Urso è andata in scena una lite furibonda tra Giuseppe Cruciani e Asia Argento. L’attrice e regista si è sottoposta con Vladimir Luxuria al gioco delle sfere e così ha dovuto sottoporsi alle domande degli “sferati”, tra cui appunto il conduttore radiofonico de La Zanzara che l’ha incalzata sul caso Weinstein, che Asia Argento contribuì a portare alla ribalta con la sua ...

Live-Non è la D'Urso - ecco la donna-drago : cosa fa con la lingua? Non avete visto niente - D'Urso sconvolta : Tatuata dalla testa ai piedi. Persino gli occhi sono celesti. E per rendere possibile un intervento simile (tra l’altro rischiosissimo) Amber Luke è rimasta cieca per tre settimane. Lunedì 9 dicembre è stata ospite a Live-Non è la D'Urso, nell’ultima parte del programma durante la diretta fiume di B

Ascolti TV primetime - lunedì 9 dicembre 2019 : I Medici 3 al 17.5% - Live Non è La D’Urso cala al 12.9% : Gli Ascolti tv primetime di lunedì 9 dicembre 2019. Nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre 2019, su Rai1 I Medici 3 – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 3.819.000 spettatori pari al 17.5% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.19 – Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.045.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 l’ultima puntata di Maledetti Amici Miei ha interessato 725.000 ...

