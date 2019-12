Conte | Non starò appeso Ci sarà rilancio del governo

blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista rilasciata dal Premier Giuseppeil quale ha parlato con Monica Guerzoni del futuro del suo attualeche sta per compiere cento giorni. Ha ovviamente parlato anche del rapporto con i suoi attuali alleati e con gli ex ormai diventati nemici, ossia la Lega. Ha lanciato la sua idea sul futuro chiamandola "Agenda 2023".Gli è stato chiesto se andrà avanti nonostante i diktat di Matteo Renzi e Luigi Di Maio e in vista della verifica chiesta dal PD di Zingaretti e lui ha risposto:"Starenon è nel mio carattere e la forza ci viene dai risultati. Più che di una verifica, si tratterà di un. In soli 100 giorni abbiamo messo in sicurezza il Paese e i risparmi delle famiglie. Abbiamo sterilizzato 23 miliardi di Iva, abbassato tre miliardi di tasse ai lavoratori, restituiremo tre miliardi agli italiani ...

