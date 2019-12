Terremoto Toscana | registrate 90 scosse | lo sciame sismico in Mugello potrebbe proseguire

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sono una novantina lesino ad ora e in considerazione della natura dell’evento di stanotte, tipico dell’assetto tettonico del, non è da escludersi che lopossa andare avanti ancora per settimane: lo rende noto la protezione civile regionale. Proseguiranno quindi le attente operazioni di monitoraggio e verifica, oltre che gli interventi per fronteggiare la situazione di emergenza in corso, da parte della protezione civile regionale, in rapporto con il Dipartimento nazionale, e delle istituzioni locali. La scossa più forte registrata dall’Ingv è stata quella delle 4.38, di magnitudo 4.5, preceduta da unodiminori che era partito alle 20.38 e che è tuttora in corso. La faglia interessata è un segmento di quella delche colpì ilproprio 100 anni fa, nel 1919. Sulla base delle ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - Agenzia_Ansa : #Terremoto: paura nel #Mugello, sisma 4.5. Stop treni, scuole chiuse. Alcune case lesionate - fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana Traffico ancora sospeso, aggiornamento sui treni direttamente coinvolti ?? -