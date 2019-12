Il Papa è pronto ad andare in Cina?

it.insideover

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Il quotidiano cinese Global Times, spin off del Quotidiano del Popolo alle dipendenze del Partito comunista cinese (Pcc), ha scritto su Twitter che Pechino e il Vaticano starebbero organizzando la visita diFrancesco in. Il tweet, che cita il vescovo Marcelo Sanchez Sorondo, il cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, parla chiaro: “I prossimi passi tra China e il Vaticano sono la creazione di relazioni diplomatiche tra i due Paesi, l’organizzazione della visita diFrancesco ine l’accoglienza dei leader cinesi in Vaticano”. The next steps between #China and the #Vatican are establishing diplomatic relations between the two countries, arranging Pope Francis’s visit to China, and welcoming Chinese leaders to visit the Vatican: Sanchez Sorondo, Chancellor of the Pontifical Academy of Sciences ...

