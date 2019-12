Taranto | lesioni aggravate e agenti aggrediti | gambiano denunciato

ilgiornale

(Di domenica 8 dicembre 2019) Federico Garau Una semplice denuncia a piede libero per il 30enne che, completamente ubriaco, ha terrorizzato la figlia del titolare di un negozio e quindi aggredito i genitori della stessa, intervenuti in difesa della 18enne In evidente stato di alterazione psico-fisica, ha intimorito la figlia del titolare di un negozio di via Berardi a, con la quale aveva avuto una accesa discussione, e poi colpito con un bastone i genitori della 18enne, intervenuti in difesa della figlia e coi quali era nata una colluttazione. Protagonista in negativo della vicenda undi 30 anni il quale, al momento dell'arrivo sul posto di una pattuglia della polizia di Stato, ha anche opposto una strenua resistenza alle fasi di identificazione ed arresto. I fatti si sono verificati in via Angelo Berardi, dove gli uomini della questura disi erano precipitati dopo aver ricevuto ...

