Sanremo 2020 | svelati in anteprima i primi due Big in concorso

(Di domenica 8 dicembre 2019) Doppia conferma, finalmente, per quanto riguarda igrandi Big in gara a, tenuti debitamente nascosti da Amadeus e nelle ultime ore infine circolati nel web italiano. A dare la notizia, presto confermata da più emittenti e voci, è stato Alfonso Signorini, attraverso il suo Chi; l’editore e personaggio televisivo italiano ha dunque fatto i nomi deidue concorrenti del Festival, al momento ancora preso nelle selezioni e lontano dall’annunciare la scaletta completa. Ma ivolti in gara promettono un livello notevole. Indiscrezioni confermate da più parti:presenterà comeBig in gara Irama e Levante, pronti a salire sul palco a Febbraio del prossimo anno Come anticipato da Chi, ia prenotare un posto persaranno dunque Irama e Levante. Il musicista ex Amici è da tempo nei radar della kermesse ligure; si tratterà ...

