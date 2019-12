Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2019-2020 | le graduatorie dopo il Beaver Creek In

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ladeldi sciha visto andare in archivio il gigante di: queste lela gara odierna, con l’austriaco Matthias Mayer che conserva comunque la vetta della generale oltre, ovviamente, a mantenere il primato anche in quella di specialità del supergigante.GENERALEDELSCI1 MAYER Matthias AUT 233 2 KRIECHMAYR Vincent AUT 212 3 PARIS Dominik ITA 204 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 193 5 FEUZ Beat SUI 192GIGANTEDELSCI1 FORD Tommy USA 150 2 FAIVRE Mathieu FRA 120 3 PINTURAULT Alexis FRA 114 4 KRANJEC Zan SLO 110 5 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 93SUPERGIGANTEDELSCI1 MAYER Matthias AUT 160 2 ODERMATT Marco SUI 136 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 120 4 CAVIEZEL Mauro SUI 105 5 PARIS Dominik ITA 100DISCESA...

zazoomnews : Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci 2019-2020: la graduatoria dopo Nizhny Tagil. Tande in vetta a +66 su K… - IvanBartolo : La Coppa delle Alpi riserva la sorpresa solamente alla fine grazie ad un’ultima giornata di gara che ha provocato u… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: -