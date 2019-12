Sardine a Catania | “Un confronto per gli antifascisti e antirazzisti”

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) Da Nord a Sud: continua a farsi largo il movimento delle, che ora è arrivato in Sicilia. Dopo Palermo è stato il turno di Siracusa. Al Tempio di Apollo le voi unanime cantavano “Com’è profondo il mare” di Lucio Dalla e “La libertà” di Giorgio Gaber, in mezzi a slogan, palloncini e striscioni. “Tutto questo dà gioia e fa nascere solo sentimenti positivi e, nell’epoca dell’odio, scendere in piazza con questo spirito è già rivoluzionario”, aveva commentato Massimiliano Perna. Lesi sono riunite alla Fontana dell’Amenano. “non si lega” e “manifestando a gran voce contro odio e violenza”, tra gli slogan più sentiti. Gli organizzatori, che si sono detti entusiasti per la vasta adesione, avevano dichiarato: “Sarà una manifestazione politica, apartitica, pacifica e creativa”. Lecatanesi, inoltre, hanno ...

Rosanna32644654 : RT @Misurelli77: Il Sud che non dimentica gli insulti leghisti... Le Sardine 'Terrone', luminose e tante, in piazza a Catania con lo slogan… - massimoschiliro : La festa continua. #sardine #Catania - gmslongo : RT @Misurelli77: Il Sud che non dimentica gli insulti leghisti... Le Sardine 'Terrone', luminose e tante, in piazza a Catania con lo slogan… -