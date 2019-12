Regionali | Salvini | ' entro settimana contiamo di avere squadra completa'

Regionali - Salvini-Berlusconi-Meloni accordo sui candidati : Regionali: accordo nel centrodestra sui candidati governatori alle prossime Regionali. Crescente preoccupazione per il liquefarsi della maggioranza

Salvini - Meloni e Berlusconi hanno trovato un accordo sui candidati alle Regionali : "C'è crescente preoccupazione per il liquefarsi della maggioranza di governo, che però propone una manovra disastrosa a base di tasse e manette". È quanto si legge in un comunicato congiunto di Matteo Salvini, Giorgia Meloni Silvio Berlusconi, diffuso al termine di un vertice ad Arcore. "Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia rappresentano la coalizione di centro-destra che è largamente in testa in tutti i sondaggi e governa la ...

Regionali - Salvini : in settimana vedo Berlusconi per prepararci : Con Silvio Berlusconi "ci vediamo già questa settimana per definire candidati, squadre programmi, per la Calabria e l'Emilia Romagna che votano a fine gennaio. Poi ci sono anche Veneto, Liguria, Marche, Toscana Campania e Puglia". Lo ha annunciato oggi a Bruxelles il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una conferenza stampa al Parlamento europeo insieme a Marco Zanni, presidente del gruppo sovranista Identità e Democrazia (Id). ...

Elezioni Regionali - il Pd sorride : in Emilia Romagna la spallata di Salvini è pura utopia : Sondaggi favorevoli, e non di poco, al centrosinistra in vista delle prossime Regionali nella regione rossa per eccellenza...

Bologna - Salvini al PalaDozza lancia la campagna per le Regionali : “Fuori teppisti che cercano di aggredire la polizia” : “Fuori ci sono dei teppisti che cercano di aggredire poliziotti e carabinieri, in democrazia non funziona così”. Matteo Salvini, poco prima di salire sul palco del PalaDozza a Bologna per lanciare la campagna elettorale per le Regionali in Emilia Romagna, attacca i manifestanti che protestano fuori dal palazzetto dello sport. “Poliziotti e carabinieri dovrebbero essere in stazione a controllare gli spacciatori, non in strada a ...

Salvini a Bologna per le Regionali - un migliaio al corteo dei centri sociali : I cartelli: "Porti(ci) aperti". Lenzuola alle finestre: "Bacioni dalla Russia". E in piazza è attesa per la protesta delle "sardine"

Regionali - Matteo Salvini : “In Emilia Romagna cadrà il secondo muro di Berlino” : "È la mia parola d'onore, se ci date una mano a vincere, noi torniamo al governo a livello nazionale. Se l'unica proposta politica della sinistra sono i fischi, le minacce e gli insulti vuol dire che ci stiamo preparando a liberare la Regione. Siccome siamo persone generose lasceremo a Bonaccini la possibilità di chiedere il reddito di cittadinanza": così Matteo Salvini sulle prossime Regionali in Emilia-Romagna.Continua a leggere

Per le elezioni Regionali in Emilia Salvini mobilita i leghisti lombardi : “Tutti a Bologna” : In una circolare indirizzata a tutti gli iscritti la segreteria regionale della Lega in lombardia ha chiesto di raggiungere il Paladozza di Bologna giovedì prossimo, quando Matteo Salvini aprirà la campagna elettorale del partito a supporto di Borgonzoni, candidata alla presidenza dell'Emilia Romagna per la destra.Continua a leggere

Matteo Salvini gode - Regionali in Calabria il 26 gennaio. Election day con l'Emilia - Conte - Pd e M5s travolti? : Una slavina su Pd e M5s chiamata "Election day". Il 26 gennaio è la data scelta dal governatore uscente Mario Oliverio, democratico, per le elezioni regionali in Calabria. Data cruciale, perché coincide con il voto in Emilia Romagna. Di fatto, un assist a Matteo Salvini e alla Lega visto che più il

Regionali Emilia-Romagna - Stefano Bonaccini contro Matteo Salvini : "Lui sostituiste e copre la Borgonzoni" : Il voto in Emilia-Romagna è fatidico per questo governo. Se anche la roccaforte scarlatta si ribella ed elegge il centrodestra per l'alleanza Pd e Cinque Stelle è la fine. Cerca di minimizzare Stefano Bonaccini, il governatore dem uscente della Regione, che fa eco a Giuseppe Conte: "Gli emiliano-rom

Elezioni Regionali in Emilia Romagna : Matteo Salvini può vincere nella terra rossa : L’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto conferma che Matteo Salvini è pronto ad espugnare anche il fortino rosso dell’Emilia Romagna

Sondaggio Tecnè - trionfo di Matteo Salvini dopo le elezioni Regionali in Umbria : la Lega torna sopra il 34% : dopo le elezioni regionali in Umbria, il Partito democratico e il Movimento 5 stelle precipitano mentre la Lega di Matteo Salvini, e più in generale la coalizione di centrodestra, cresce sensibilmente. Secondo un Sondaggio Tecnè, ripreso da Tgcom, infatti, il Carroccio, che il 30 settembre era al 31